Artemis-Mission: Orions Nervensystem stammt aus Wien

Auf der Spitze der Hauptstufe sitzt das Herzstück der Artemis-1-Mission: das Raumschiff Orion.

Alle Komponenten der Raumkapsel sind mit einem Netzwerk verbunden. Die Technologie dazu kommt von der Wiener Firma TTTech Aerospace. Sie arbeitet seit 2006 mit der NASA zusammen und liefert hier die Hardware für das „zentrale Nervensystem“ des Raumschiffs.

Die Anforderungen an die verbauten Komponenten sind dabei extrem hoch, teilt TTTech dem KURIER mit. Sie müssen Temperaturen zwischen minus 40 und plus 80 Grad Celsius und hoher Strahlung standhalten, aber trotzdem platzsparend designt werden, um die Reise zum Mond und zurück zu überstehen.

Entstanden ist dabei die Netzwerktechnologie „TTEthernet“. Diese wurde 2019 zusammen mit der NASA für das SLS geschaffen, etabliert aber gleichzeitig einen neuen Standard für die Kommunikation in der Raumfahrt: der International Avionics System Interoperability Standard (IASIS). Das ist ein einheitliches System, das auch für die geplante Mondbasis „Lunar Gateway“ und die neue europäische Schwerlastrakete Ariane 6 zum Einsatz kommen wird. Der Standard ist verpflichtend für alle Raumfahrzeuge, die in Zukunft an der Mondmission beteiligt sind. So wird garantiert, dass alle Komponenten problemlos miteinander kommunizieren können, etwa wenn das Raumschiff an die Raumstation Gateway andockt.