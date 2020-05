Arme werden ärmer, Reiche reicher

Das als Alternative zum Zivildienst angedachte freiwillige „Soziale Jahr“ könnte mehr Menschen als bisher motivieren, einen Sozial- oder Pflegeberuf zu ergreifen. Dies hofft zumindest der Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen, zu dem sich rund 300 Arbeitgeber aus der Sozialwirtschaft zusammengeschlossen haben: „Allein in der Pflege werden bis 2020 zusätzlich 17.000 Arbeitskräfte benötigt, da könnte das Soziale Jahr bei der Nachwuchsförderung schon sehr hilfreich sein“, sagt Verbands-Vorsitzender Wolfgang Gruber. Mit dem freiwilligen Sozialjahr haben Männer und Frauen ab 18 die Möglichkeit, um 1386 Euro im Monat Erfahrungen im Sozial-, Gesundheits- und Pflegebereich zu sammeln. Da im Unterschied zum Zivildienst nicht nur ein Jahrgang zur Verfügung steht, besteht die Hoffnung, dass viele das Soziale Jahr zum beruflichen Ein- oder Umstieg nutzen werden. Gruber kann sich auch ein Maßnahmen-Mix aus freiwilliger und bezahlter Arbeit vorstellen. Er betont aber, dass es zu keinen zusätzlichen Kostenbelastungen kommen dürfe.

Wachstumsbranche

Österreichweit sind rund 400.000 Personen im Gesundheits- und Sozialwesen beschäftigt. Der Sektor erwirtschaftet jährlich rund 16,7 Milliarden Euro und zählt zu den Wachstumsbranchen. Der neue Verband Sozialwirtschaft Österreich, darunter Volkshilfe, Lebenshilfe, Hilfswerk oder Pro Mente, verhandelt den Kollektivvertrag für rund 100.000 Beschäftigte.

Gruber verweist darauf, dass durch die Zunahme an älteren Personen und Änderungen in den Familienstrukturen der Bedarf an sozialen Dienstleistungen in den nächsten Jahren stark steigen wird. Die Finanzierung sei trotz Pflegefonds aber keineswegs gesichert. „Ohne Investitionen in die Sozialwirtschaft bricht die Gesellschaft auseinander“, mahnt Volkshilfe-Chef Erich Fenninger mit Verweis auf Griechenland. anita staudacher