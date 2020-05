Arm gejammert und reich geredet

Österreich

Industriellenvereinigung

„Die Darstellung zu den Einkommenszuwächsen inist stark verzerrt, vor allem durch Teilzeit- und geringfügige Einkommen“, argumentiertChristoph Neumayer, Generalsekretär der(IV) und bezeichnet die wachsendeEinkommensschere schlicht als „Mythos“.

Die Statistik Austria beziehe sich nur auf das nicht teilzeitbereinigte Durchschnittseinkommen (Medianeinkommen), das deswegen sinke, weil wegen des Beschäftigungszuwachses die neuen Arbeitnehmer eher mit Löhnen unter dem Durchschnitts- bzw. Medianlohn in den Arbeitsmarkt einsteigen. „Dieses statistische Phänomen zeigt ein Mehr an Beschäftigung und nicht ein Weniger an Löhnen“, meint Neumayer.

In der Tat verteilt sich der Einkommenskuchen durch eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes auf immer mehr Köpfe. Schon fast 40 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten nicht mehr ganzjährig Vollzeit, sondern in atypischer Beschäftigung, also Teilzeit, geringfügig, mit Werkvertrag oder befristet. Bei den Frauen liegt dieser Anteil bei fast 60 Prozent. Der sogenannte Niedriglohnsektor, im wesentlichen Dienstleistungen (etwa Tourismus, Soziales, Handel), wächst kontinuierlich. Aber heißt Niedriglohn automatisch auch Armut?