Arbeitsmarktexpertin: "Nicht genug Jobs für alle"

Der KURIER sprach mit Arbeitsmarktexpertin Judith Pühringer von bdv austria über eine gerechte Verteilung der Arbeit, Auswirkungen der Frühpensionsreform sowie den Bedarf eines "dritten Arbeitsmarktes" für all jene, die die Re-Integration nicht mehr schaffen.

KURIER: Sie fordern einen "Überstunden-Euro". Was genau steckt dahinter?

Judith Pühringer: Die Arbeitslosenzahlen steigen, gleichzeitig wächst der Druck auf die, die arbeiten. Arbeitslosigkeit lässt sich nicht mehr allein durch mehr Wachstum lösen. Wir wünschen uns eine Initiative der Regierung zur gerechteren Verteilung von Arbeit. Denkbar ist hier ein Überstunden-Euro, den Arbeitgeber für im Betrieb anfallende Überstunden an den Staat zahlen. Das Geld könnte für Beschäftigungsmaßnahmen verwendet werden.

Die Arbeitslosigkeit bei den über 50-Jährigen steigt doppelt so stark an wie der Durchschnitt. Was ist hier zu tun?

Das Geburtsdatum darf kein Ausschlussfaktor am Arbeitsmarkt sein – genau das passiert aber gerade. Das von der Regierung vorgesehene Bonus-Malus-System, bei dem Betriebe mit zu wenigen "50plus-Beschäftigten" in einen Beschäftigungs-Topf einzahlen, soll rasch kommen. Es geht aber auch um Bewusstseinsbildung: Von einer guten altersmäßigen Durchmischung in einem Betrieb profitieren alle.

Wie kann Langzeitarbeitslosigkeit vermieden werden?