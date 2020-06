Arbeitsmarkt: Deutlich mehr Rumänen als erwartet

Die neuen Arbeitskräfte aus Rumänien und Bulgarien sind zumeist jung und gut qualifiziert, finden in Österreich aber häufig nur Jobs, die unter ihren Qualifikationen liegen. Die WIIW/IHS-Studie verweist darauf, dass 70 Prozent der Arbeitskräfte zwischen 15 und 44 Jahre alt sind, damit im Schnitt noch jünger als die Zuwanderer aus den übrigen neuen EU-Mitgliedsstaaten. Der höchste Anteil an Rumänen ist in der Sachgüterproduktion beschäftigt, gefolgt von Tourismus, Leiharbeit, Bau und Landwirtschaft (Erntehelfer). Detail am Rande: Den prozentuell höchsten Anstieg bei der Ausländerbeschäftigung gab es im IT- Bereich (12 Prozent), insgesamt betrug das Plus 5,7 Prozent.

Im Ländervergleich zeigt sich eine nachlassende Dynamik bei ungarischen Arbeitskräften – der Großteil davon Tagespendler –, deren Anzahl nicht mehr so stark steigt wie in den vergangenen Jahren. "Das Potenzial ist langsam ausgeschöpft", glaubt Hofer. Auch die anziehende Konjunktur in Ungarn könnte dafür ein Grund sein. 98 Prozent der Arbeitsmigration erfolgte im Vorjahr aus einem EU-Land, 80 Prozent aus den neuen EU-Ländern.