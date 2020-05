AMS-Wien-Chefin: "Wien braucht eigenes Job-Paket"

Ende Mai gab es in Österreich fast 400.000 Arbeitslose, um 65.000 mehr als 2014. Erstmals gab es ein deutliches Ost-West-Gefälle beim Anstieg. Ein Grund dafür ist der aktuell starke Arbeitskräfte-Zuzug in den Raum Wien. Der Westen profitiert wiederum stärker vom Wirtschaftsaufschwung in Deutschland.

Trotz massiv steigender Arbeitslosenzahlen scheint es die Regierung mit Gegenmaßnahmen nicht eilig zu haben. Ein für Anfang Juni geplanter Arbeitsmarktgipfel wurde kurzerhand wieder abgesagt und auf "spätestens Juli" verschoben. Offenbar herrscht keine Einigung darüber, welche Mittel gegen die Job-Misere ergriffen werden sollen. Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl lehnt ein "Bonus-Malus-System" für Betriebe zur Ankurbelung der Beschäftigung von über 50-Jährigen weiter strikt ab. Stattdessen sollten Firmen mit zusätzlichen Eingliederungsbeihilfen zur Anstellung von Älteren animiert werden.

Diese Lohnsubvention gibt es bereits, sie bleibt jedoch teilweise beim AMS liegen, bestätigt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl: "Die Mittel werden nicht ausgeschöpft. Die Unternehmen wägen zwischen Förderung und Beschäftigungsmöglichkeiten, die für sie vielleicht noch günstiger sind, genau ab." Solange es kein Wirtschaftswachstum gebe, werde trotz Förderungen kaum Personal eingestellt, meint Leitl und hält wenig davon, "nur in den AMS-Töpfen umzurühren, um die Arbeitslosigkeit zu verwalten".