Die Arbeitslosenrate im November ist sowohl in der Eurozone als auch in Österreich unverändert gegenüber Oktober geblieben. Die Rate blieb im Euroraum bei 9,8 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Österreich lag mit einer Arbeitslosenrate von 5,8 Prozent im November auf Rang acht in der gesamten EU.

Für den Euroraum ist es die niedrigste Quote, die seit Juli 2009 im Gebiet der Währungsunion verzeichnet wurde. In der gesamten EU lag die Arbeitslosenquote im November 2016 bei 8,3 Prozent - ein leichter Rückgang gegenüber der Rate von 8,4 Prozent im Oktober. Laut Eurostat ist dies die niedrigste Quote, die seit Februar 2009 in der gesamten Europäischen Union verzeichnet wurde.

Kaum Jobs für junge Griechen und Spanier

Die Jugendarbeitslosenquote ging im November über ein Jahr betrachtet sowohl in der EU als auch in der Eurozone zurück, nämlich von 19,5 Prozent auf 18,8 Prozent (EU) bzw. von 21,8 Prozent auf 21,2 Prozent (Eurozone). Die niedrigste Quote verzeichnete im November Deutschland (6,7 Prozent), die höchsten Quoten wurden in Griechenland (46,1 Prozent), Spanien (44,4 Prozent) und Italien (39,4 Prozent) registriert. Die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich fiel im November auf 10,4 Prozent gegenüber 10,9 Prozent im Oktober.

Tschechien und Deutschland stehen gut da

Die niedrigsten Arbeitslosenquoten verzeichneten im November Tschechien (3,7 Prozent) und Deutschland (4,1 Prozent). Die höchsten meldeten weiterhin Griechenland (23,1 Prozent) und Spanien (19,2 Prozent). Mit Ausnahme von Estland, Zypern, Dänemark und Italien fiel die Quote über ein Jahr betrachtet in allen EU-Staaten. Der stärkste Rückgang wurde in Kroatien registriert.