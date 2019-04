Arbeitslosigkeit in EU und Eurozone weiter auf Rekordtief

Die saisonbereinigte Arbeitslosenrate in der EU und in der Eurozone ist weiter auf einem Rekordtief. Die Quote sank im März auf 7,7 Prozent im Euroraum und 6,4 Prozent in der EU, die niedrigsten seit September 2008 bzw. seit Beginn der Aufzeichnungen im Jänner 2000, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte.

Im Februar hatte die Arbeitslosenrate noch 7,8 Prozent in der Eurozone und 6,5 Prozent in der EU betragen. Im März 2018 lagen die Raten für beide Gebiete bei 8,5 bzw. 7,0 Prozent (siehe Grafik unten).

Österreich rangierte im März mit einer Rate von 4,8 Prozent - gegenüber Februar mit 4,9 Prozent - an zwölfter Stelle in der EU. Im März 2018 war die Rate bei 4,9 Prozent.