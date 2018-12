Arbeitslosigkeit im November: 376.636 Personen ohne Job

Die Zahl der Arbeitslosen sinkt im Vorjahresvergleich auch Ende November: Mit 307.311 beim AMS arbeitslos vorgemerkten Personen kam es zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 6,0 Prozent bzw. -19.565 Personen im Vergleich zu Ende November 2017. Inklusive der Personen in einer AMS-Schulung betrug die Zahl der Vorgemerkten Ende November 376.636, das bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 28.063 bzw. 6,9 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten wächst im November hingegen auf geschätzte 3.758.000 Personen. Damit gibt es um plus 75.000 bzw. plus 2,0 Prozent mehr unselbstständige Beschäftigungsverhältnisse als im Vorjahr.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition liegt aktuell bei 7,6 Prozent, das ist ein Rückgang von -0,6-Prozent-Punkten gegenüber dem November 2017. Die Arbeitslosenquote nach internationaler Erhebungsmethode gemäß Eurostat wird für Österreich für Oktober 2018 mit 5,1 Prozent (-0,2) angegeben. Die Jugendarbeitslosenquote liegt nach dieser Definition im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 9,8 Prozent (+0,2).

In AMS-Schulung befinden sich aktuell 69.325 Personen, das sind 8498 Personen weniger als Ende November 2017; davon entfallen rund 43 Prozent auf Ausländer, von denen wiederum waren rund die Hälfte (47 Prozent) Asylberechtigte oder Personen mit subsidiärem Schutz.