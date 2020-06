Beamte sollen AMS mitfinanzieren

Bei mehr als 25 Wochen Arbeitslosigkeit wurden die finanziellen Einbußen bei fast zwei Drittel der Befragten zum großen Problem. "Bei längerer Arbeitslosigkeit steigt das Armutsrisiko enorm", so IFES-Studienautor Georg Michenthaler. Arbeitslosigkeit hat auch soziale Auswirkungen, etwa auf Freizeitgestaltung, soziale Kontakte oder Beziehung zur Familie. In der AK-Befragung gibt jeder dritte Arbeitslose an, ganz allgemein negative Auswirkungen zu spüren. Betroffen sind davon auch die Kinder von Arbeitslosen, die zum Beispiel auf Schulaktivitäten oder teure Nachhilfe verzichten müssen.