Arbeitskräftemangel wird in Zukunft noch heftiger werden

Die fehlenden Stellen in Mangelberufen haben sich in den vergangenen Jahren wegen der demografischen Entwicklung verdreifacht. Geburtenstarke Jahrgänge kommen ins Pensionsalter, der Arbeitsmarkt verliert immer mehr Mitarbeiter. Das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Noch dazu sind wegen der Corona-Pandemie viele Gastarbeiter zurück in ihre Heimatländer gegangen und dortgeblieben, vor allem im Tourismus ist das spürbar.

Mehr Mobilität

Lösungen für das aktuelle Probleme gibt es einige, wie Lorenz anführt. Die Menschen sollten später in Pension gehen, außerdem würden viele Frauen Teilzeitberufe ausüben und dadurch viel von ihrer Arbeitskraft und ihrem Know-how verloren gehen.

Durch bessere Kinderbetreuung könnten viele von ihnen Vollzeitstellen annehmen. Auch sollte die Mobilität der Arbeitnehmer gesteigert werden – allerdings mit Rücksicht auf die Zumutbarkeit.