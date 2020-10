Arbeitsbedingte Unfälle und Erkrankungen kosten fast 10 Milliarden Euro

Schlechte, psychisch oder physisch stark belastende Arbeitsbedingungen machen Menschen krank. Die Folge sind Arbeitsunfälle, arbeitsbedingte, oft chronische Erkrankungen oder Todesfälle. So sterben pro Jahr geschätzte 1.800 Menschen an arbeitsbedingtem Krebs, geht aus einer Erhebung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) zum Thema "Kosten für arbeitsbedingte Unfälle und Erkrankungen in Österreich" hervor.

Zusätzlich zum menschlichen Leid verursachen Arbeitsunfälle, arbeitsbedingte Erkrankungen und Todesfälle hohe wirtschaftliche Kosten für die Betroffenen und ihre Familien, die Wirtschaft, das Gesundheits- und Sozialsystem und die Gesellschaft insgesamt.

Das Wifo hat diese direkten und indirekten Kosten erstmals für Österreich berechnet, besser gesagt geschätzt, und kommt dabei auf eine Gesamtsumme von 9,9 Mrd. Euro. Davon entfallen 8,1 Mrd. Euro auf arbeitsbedingte Erkrankungen und 1,8 Mrd. Euro auf Arbeitsunfälle entfallen.