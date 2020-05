Arbeitgeber: „Metallerrunde gibt es nicht mehr“

Heißes Eisen bei den Metallern bleibt die Arbeitszeit. Was den 12-Stunden-Tag anbelangt, so erlaube das Arbeitszeitgesetz schon jetzt mehr als der KV zulasse, so Knill. Es gebe daher viele Gleitzeitvereinbarungen in Betrieben, die in einer rechtlichen Grauzone seien. Hier wolle man die gesetzlichen Möglichkeiten im KV umsetzen. Die Gewerkschaft lehnt dies ab.

Ihre Forderung nach einer einheitlichen Metallerrunde erteilt Knill eine klare Absage: „Die ehemalige Metallerrunde gibt es nicht mehr“, stellt er klar und bezeichnet die für kommenden Freitag einberufene Betriebsräte-Konferenz als Polit-Aktionismus. Die Interessenslagen der einzelnen sechs Fachverbände seien zu unterschiedlich. Die wirtschaftliche Lage in der Branche bezeichnet er als „zäh“.