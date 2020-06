Arbeiterkammer prangert Handy-Kombiangebote an

Bei A1 koste das aktuelle iPhone 649 Euro, hinzu komme eine monatliche Grundgebühr von 34,90 Euro und eine jährlich anfallende SIM-Pauschale. Auf die Bindefrist von 24 Monaten gerechnet seien insgesamt 1.491,50 Euro zu berappen, so die Konsumentenschützer in einer Presseaussendung am Mittwoch. Bei T-Mobile kommt die AK auf Gesamtkosten von 1.165,75 Euro, beim günstigsten Angebot von Drei auf 984 Euro.

Wesentlich billiger sei die SIM-Only-Variante ohne Bindungsfrist: Mit dem HoT fix Tarif von Hofer müsse man 9,90 Euro monatlich und eine einmalige Gebühr von 1,99 Euro für die SIM-Karte bezahlen. Rechnet man die Kosten für ein frei gekauftes iPhone 6 (699 Euro) dazu, komme man für den selben Zeitraum nur auf 938,59 Euro, so die Konsumentenschützer. Zudem ermögliche der Wegfall der Bindungszeit jederzeit einen Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.