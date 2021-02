Arbeiterkammer fordert Joboffensive durch öffentliche Hand

Die Arbeiterkammer (AK) fordert eine Joboffensive durch die öffentliche Hand. Der Staat habe eine Verantwortung im Kampf gegen die Rekordarbeitslosigkeit von über einer halben Million Arbeitslosen. Geschaffen werden sollen etwa Jobs in der Pflege und in der Kinderbetreuung, für Langzeitarbeitslose sollten soziale und ökologische Beschäftigungen in den Gemeinden entstehen.

Hilfe für Langzeitarbeitslose

Die AK hat dazu ein Modell entwickelt, die "Chance45". Für Menschen die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben - etwa ältere Langzeitarbeitslose - sollen über 40.000 Jobs entstehen.

Bei einer Online-Diskussion am Freitag erklärte AK-Expertin Sybille Pirklbauer, in der schwersten Arbeitsmarktkrise der Zweiten Republik müsse der Staat stärker eingreifen und Jobs schaffen. Es sei eine Katastrophe, dass man mit 45 Jahren am Arbeitsmarkt teilweise schon ausgesteuert werde.

Es gebe viele Beschäftigungsmöglichkeiten in den Gemeinden, die Mehrwert brächten, etwa in der Betreuung von alten und kranken Menschen, durch die Einrichtung eines Anruf-Sammeltaxis oder eines Reparaturzentrums. Bei der AK-Jobinitiative käme viel vom investierten Geld zurück, es gebe Nettokosten von rund 300 Mio. Euro.

Mehr Effizienz in der Verwaltung

AMS-Vorstand Johannes Kopf hingegen meinte, in Österreich sei man mit 45 Jahren noch nicht chancenlos am Arbeitsmarkt, schwierig werde es erst ab 50, 55 Jahren. Problematisch sei die Lage für Langzeitarbeitslose, weil sie von Unternehmen gar nicht mehr zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen würden, daher würde für sie ein öffentliches Beschäftigungsprogramm durchaus Sinn machen.

Der Staat müsse einerseits auf die Effizienz in der staatlichen Verwaltung achten, dürfe also nicht mehr Leute als notwendig anstellen. Andererseits wäre ein Jobprogramm eine sozialpolitische Maßnahme, wenn der Staat dadurch neue Aufgaben übernehme, etwa die bessere Betreuung von alten Menschen.