AK-Befragung: Jeder vierte Teilzeitangestellte will mehr arbeiten

Aber auch für Vollzeitbeschäftigte führt die voranschreitende Flexibilisierung der Arbeitszeit häufig zu Unzufriedenheit, Stress oder körperlicher Überanstrengung. Während sich gut drei Viertel der Beschäftigten mit Modellen wie Gleitzeit und fixen Arbeitszeiten zufrieden zeigen, sind es bei Beschäftigten mit regelmäßiger Rufbereitschaft nur 61 Prozent, bei unregelmäßigen Arbeitszeiten 59 Prozent.

Branchen mit niedrigem Lohnniveau

Solche aus Arbeitnehmersicht also oft nachteilhafte Regelungen kommen neben dem Tourismus häufig im Gesundheitswesen, im Einzelhandel oder bei Busfahrerinnen und Busfahrern und damit in Branchen zur Anwendung, wo das Lohnniveau teilweise niedrig sei, so Sozialforscher Daniel Schönherr am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Auch Wochenendarbeit - im Tourismus und Gesundheitssektor häufig die Regel - senkt laut der Studie tendenziell die Zufriedenheit mit der Arbeitszeitregelung.

Bei unregelmäßigen Arbeitszeiten wiederum resultiere die Unzufriedenheit insbesondere aus dem Umstand, dass darunter die Freizeit leidet, ergänzte Schönherr. Ein Fünftel aller Beschäftigten gab überdies an, Überstunden leisten zu müssen - ebenso ein Nährboden für Frustration im Job.