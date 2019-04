Arbeiten bis zum Umfallen: In China regt sich Protest

996 – hinter dieser unscheinbar wirkenden Kombination aus drei Ziffern steckt eine ganze Arbeitsphilosophie, wie sie von vielen der über 770 Millionen chinesischen Arbeitskräften erwartet wird: Arbeitszeit von 9 Uhr früh bis 9 Uhr spät und das ganze 6 Tage die Woche, freilich ohne zusätzliche oder gar ausreichende Bezahlung. Obwohl die Gehälter in den letzten Jahren im Reich der Mitte jährlich um gut zehnprozentige Raten zugelegt haben, verdienen Arbeiter mit einer 72-Stunden-Arbeitswoche im Schnitt monatlich unter 650 Euro. Dabei gilt in China eigentlich die 40-Stunden-Woche, pro Monat wären an sich nur 36 Überstunden erlaubt sind und diese müssten entsprechend abgegolten werden.