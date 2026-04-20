Wirtschaft

Apple bekommt nach 15 Jahren neuen Chef: John Ternus löst Cook ab

Nach 15 Jahren bekommt Apple einen neuen Chef. John Ternus löst mit 1. September Tim Cook ab, der Vorsitzender des Aufsichtsrats wird.
20.04.2026, 23:01

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FILE PHOTO: The Apple logo is seen during the preview of the redesigned and reimagined Apple Fifth Avenue store in New York

An der Spitze des US-Techriesen Apple gibt es einen Wechsel. Anfang September gibt Vorstandschef Tim Cook seinen Posten auf, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Nachfolger des 65-Jährigen wird demnach Apple-Manager John Ternus. Cook wird den Angaben zufolge den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen. 

Wechsel an der Spitze von Apple: "War größtes Privileg meines Lebens"

"Es war das größte Privileg meines Lebens, Vorstandschef von Apple zu sein und mit der Leitung eines so außergewöhnlichen Unternehmens betraut worden zu sein", sagte Cook.

Apple presents 'The Apple Experience' in New York

John Ternus wird neuer Chef von Apple

Er hatte 2011 die Nachfolge des erkrankten Apple-Mitgründers Steve Jobs angetreten, der wenige Monate später im Alter von 56 Jahren starb. Der US-Technologiekonzern hatte kürzlich seinen 50. Geburtstag gefeiert. 

Apple-Produkte wie der Mac-Computer, das iPhone, die Apple Watch und das iPad genießen bei vielen Nutzern Kultstatus.

Apple
Agenturen, pres  | 

Kommentare