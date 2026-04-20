Apple bekommt nach 15 Jahren neuen Chef: John Ternus löst Cook ab

An der Spitze des US-Techriesen Apple gibt es einen Wechsel. Anfang September gibt Vorstandschef Tim Cook seinen Posten auf, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Nachfolger des 65-Jährigen wird demnach Apple-Manager John Ternus. Cook wird den Angaben zufolge den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen.

Wechsel an der Spitze von Apple: "War größtes Privileg meines Lebens"

"Es war das größte Privileg meines Lebens, Vorstandschef von Apple zu sein und mit der Leitung eines so außergewöhnlichen Unternehmens betraut worden zu sein", sagte Cook.