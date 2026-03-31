Tesla, Apple und Google: Iran droht US-Tech-Firmen mit Zerstörung

Die Revolutionsgarden im Iran haben damit gedroht, Niederlassungen von US-Tech-Konzernen wie Apple, Google und Meta in der Region anzugreifen, falls weitere Vertreter der iranischen Führung in Teheran getötet werden. "Diese Firmen müssen ab Mittwoch, den 1. April um 20.00 Uhr Ortszeit Teheran (18.30 Uhr MESZ) mit der Zerstörung ihrer Niederlassungen als Vergeltung für jeden Mord im Iran rechnen", hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden am Dienstag.

Die Erklärung listet zudem 18 Firmen auf, die den Revolutionsgarden zufolge an der "gezielten Ermordung" der iranischen Führungspersönlichkeiten beteiligt gewesen sein sollen. Darunter sind auch Cisco, HP, Intel, Nvidia sowie der Autobauer Tesla und der Flugzeughersteller Boeing.