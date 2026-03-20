iPhone 17e im Test: So schlägt sich das günstige Apple-Handy

Man könnte mutmaßen, dass das "e" in iPhone 17e für Einstiegsmodell steht. Offiziell habe das "e" keine Bedeutung, soll Apple einmal erklärt haben. Es wird vermutet, dass es insgeheim für "everyone" steht, also für ein günstigeres Gerät, das für alle erschwinglich ist. Nun lässt sich darüber streiten, ob ein Preis von 709 Euro für ein abgespecktes Smartphone für alle leistbar ist. Der KURIER hat sich das iPhone 17e näher angesehen und ist der Frage nachgegangen, ob es derzeit tatsächlich das beste Angebot darstellt, um an ein Apple-Handy zu kommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Florian Christof Das iPhone 17e kann nun auch magnetisch auf einer MagSafe-Ladestation befestigt werden.

Reduzierte Ausstattung Das aktuelle Standardmodell iPhone 17 ist derzeit im Handel um 890 Euro zu haben. Bei Apple direkt kostet es 949 Euro. Der niedrigere Preis des iPhone 17e verlangt einige Abstriche, die sich im Alltag bemerkbar machen. So kommt das günstigere Modell mit nur einer Kameralinse auf der Rückseite, einem schlechteren 60-Hz-Bildschirm und einer Displayeinkerbung statt der moderneren, pillenförmigen "Dynamic Island"-Aussparung. Dennoch hochwertig Dafür ist das 17e auf Langlebigkeit getrimmt, wie Apple betont. Das minimalistische Aluminiumgehäuse hinterlässt tatsächlich einen besonders robusten Eindruck. Auch wenn das iPhone 17e gegenüber den teureren Modellen eine reduzierte Ausstattung hat, wird eine hochwertige Benutzererfahrung gewährleistet. Die Kamera liefert beispielsweise eine nahezu makellose Bildqualität und auch das vergleichsweise kleine 6,1 Zoll große Display kann in der Praxis überzeugen. Außerdem setzt das günstigere Modell auf denselben leistungsfähigen Prozessor wie das teurere Standardmodell. Im Alltag wird man damit mehrere Jahre problemlos zurechtkommen. Gleichzeitig kann man dadurch davon ausgehen, dass die Software des 17e ungefähr sechs bis sieben Jahre lang mit den neuesten Updates versorgt wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Thomas Prenner iPhone 17e