Appetit auf Thunfisch steigt, die Anforderungen an Fischer auch

Nicht so bei Rio Mare. Die Italiener bekommen die Filets tiefgefroren und füllen sie nahe Mailand in Dosen – täglich drei Millionen Stück. Die Ware für Österreich ist seit 2016 zu hundert Prozent aus nachhaltiger Fischerei, bis 2024 soll das konzernweit Standard sein (derzeit 50 Prozent). Gefischt wird in diesem Fall mit Angelrute und Leine (Pole and Line). Mit romantischen Fischerbooten hat das nichts zu tun.