Anlagetrends: "Konsum um des Konsums willen sehe ich bedroht"

Konsum im Wandel

Viele Jahre hat der Handel nur in Richtung Internet gedrängt, jetzt schwingt das Pendel zurück. „Die Kunden wollen eine Präsenz vor Ort. Sogar Microsoft hat so wie Apple Flagship-Stores eröffnet.“

Auch die Demografie, die Anti-Globalisierungs- und Klimabewegung verändern Prioritäten. Wenn ein vor Ort hergestelltes Hemd drei Mal so teuer ist, werde man nicht flott zehn Stück kaufen, sondern gut überlegen, ob es einem wirklich gefällt. „Ich glaube, dass Fast Fashion ( Wegwerfmode) ernsthaft unter Druck kommen könnte.“

Dr. Martens biete seine Schuhe jetzt in zwei Varianten an – erzeugt in China oder in England, mit Preisaufschlag. In der 24-Stunden-Zustellung der Versandfirmen sieht Kiladis viele verschwendete Ressourcen. „Wir werden sorgsamer werden müssen. Reinen Konsum um des Konsums willen sehe ich bedroht.“