Anker: Tauziehen in der Eigentümer-Familie

In Deutschland bäckt die Familie Ostendorf künftig kleinere Brötchen. Ihre Müller-Brot-Fabrik bei München wurde am 30. Jänner wegen Hygienemängeln geschlossen, das Unternehmen ging in die Insolvenz. Der Versuch von Ex-Eigentümer Klaus Ostendorf, die Firma von seinen Gläubigern zurückzukaufen, scheiterte.

Auch in seiner Wiener Großbäckerei Anker dürfte es bald eine neue Eigentümerstruktur geben. Die Familie von Klaus Ostendorf hält seit 2003 die Mehrheit an Anker, Sohn Peter führt seit neun Jahren die Geschäfte. Und der 40-Jährige will jetzt noch mehr in der Firma zu sagen haben, ist in der Branche zu hören.

Derzeit halten die Ostendorfs über die Famos GmbH 60 Prozent an Anker. Hinter Famos stehen zu je 25 Prozent Peter Ostendorf, einer seiner Brüder, sowie seine Eltern. 40 Prozent an Anker hält Investor Michael Philips.

Peter Ostendorf, der in dieser Konstellation 15 Prozent an Anker hält, kann nichts ohne Zustimmung der anderen Gesellschafter entscheiden. Deshalb soll er jetzt auf mindestens 50 Prozent aufstocken wollen. Und auch nicht abgeneigt sein, neue Partner ins Unternehmen zu holen. Ostendorf selbst hält sich zu den Gerüchten bedeckt und spricht von einer "mittelfristigen Perspektive".

Er soll aber schon recht umtriebig auf Partnersuche sein und erste Angebote haben. Interesse wird dem Vorarlberger Großbäcker Ölz nachgesagt, der bereits einen Teil der Auslieferung von Anker-Brot übernommen hat. Firmenchef Bernhard Ölz dementiert aber: "Anker ist nicht eine Schuhnummer, sondern eine Schuhschachtel zu groß für uns. So viel Geld haben wir nicht." 2005 ist Ölz bei der Zuckerbäckerei Jomo eingestiegen, 2011 hat er Thurner Beugl übernommen. 2011 hat Ölz 187 Mio. Euro umgesetzt.