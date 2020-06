Pensionsreform treibt Zahl der Arbeitslosen in die Höhe

Frühlingsbelebung sieht anders aus. Die AMS-Zahlen zeigen eine bedrohliche Entwicklung. Ende April waren exklusive Schulungen 307.500 Menschen als arbeitslos vorgemerkt, um 12,6 Prozent mehr als 2013. Gut die Hälfte der Arbeitslosen entfällt auf nur zwei Gruppen: Jene der über 50-Jährigen und der Ausländer. Die Zahl der Arbeitslosen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen schnellte um fast 30 Prozent in die Höhe. Diese bedrohliche Entwicklung ist weniger auf die flaue Konjunktur zurückzuführen, sondern vor allem auf die Auswirkungen der mit Jahresanfang in Kraft getretenen Pensionsreformen.

Ältere Erschwernisse beim vorzeitigen Pensionsantritt – etwa bei der Hacklerregelung – erhöhen zwar die Zahl der Beschäftigten, die Altersarbeitslosigkeit steigt aber gleich vier Mal so stark. So gab es im April mit knapp 80.000 Arbeitslosen über 50 Jahre ein Plus von 22 Prozent, während die Beschäftigung in dieser Altersgruppe nur um 4,8 Prozent stieg. Bisherige Re-Integrationsmaßnahmen des AMS reichen nicht aus, weshalb Lohnsubventionen für Betriebe nun stark ausgeweitet werden. "Je nach Alter tragen wir bis zu drei Monate lang sogar 100 Prozent der Lohnkosten", sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl.

Warum das im Regierungsprogramm vorgesehene Bonus-Malus-System zur Beschäftigung Älterer erst 2017 umgesetzt wird, bleibt ein Rätsel. Es wäre nämlich zur Abfederung der Altersarbeitslosigkeit gedacht. In der ORF-ZiB2 sprach Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer am Freitag von "schwierigen, zähflüssigen Gesprächen" der Sozialpartner. Und obendrein müsse man den Betroffenen noch Zeit zur Vorbereitung geben.