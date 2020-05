Analyse: Arbeitslosigkeit verfestigt sich

Seit drei Jahren steigt die Arbeitslosigkeit in Österreich ununterbrochen. Auch im September gab es ein Plus von knapp zehn Prozent auf 369.000 Betroffene. Besserung ist vor 2016 nicht in Sicht, sagen Experten. Weil die Konjunktur nicht anspringt und die Betriebe kaum noch Personal einstellen, verfestigt sich die Arbeitslosigkeit immer mehr.

So hat sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die länger als ein Jahr beim AMS vorgemerkt sind, auf 13.850 praktisch verdoppelt. Dies kommt angesichts der Reform bei der Invaliditätspension nicht überraschend, ist aber insofern bemerkenswert, weil es im „Aktivierungsprozedere“ des AMS kaum möglich ist, langzeitarbeitslos zu werden. Jede längere Kurs- oder Beschäftigungsmaßnahme unterbricht nämlich die Dauer der Arbeitslosigkeit. Wer das Job-Comeback trotzdem nicht schafft, wird als langzeitbeschäftigungslos geführt. Diese viel aussagekräftigere Zahl wird gerne verschwiegen, aber auch sie steigt dramatisch. Ende September weist das AMS mehr als 84.000 Langzeitbeschäftigungslose aus, um 26.000 oder 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders betroffen: Gesundheitlich Beeinträchtigte, über 50-Jährige und Ausländer.

Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto schwieriger ist die Rückkehr in den Arbeitsmarkt und die Gefahr der sozialen Ausgrenzung steigt. Für die Arbeitslosenstatistik hat diese Verfestigung aber sogar positive Auswirkungen, wie ein Blick auf die aktuellsten EU-Quoten zeigt.