Anadi-Chef: „Eine Bank muss so einfach sein wie ein Kaffee-Automat“

Um mit dem Konsumkreditangebot in breitere Kundenschichten vorzudringen, hat die Anadi Bank das Konzept der „Loan Shops“ entworfen. Das sind Mini-Filialen, in denen es nur Kredite gibt. Ein erster solcher Shop wurde bereits in der Wiener Favoritenstraße eröffnet. Wenn das Geschäft dort gut läuft, sind weitere Loan Shops in den großen Ballungszentren in Österreich geplant.

Bis zu 30.000 Euro an Konsumkrediten können Kunden in diesen Shops ohne großen bürokratischen Aufwand erhalten. Die Zinsen rangieren – je nach Bonität der Kreditnehmer – zwischen 2,6 und sechs Prozent.

Als nächsten Schritt denkt Raninger an die Vergabe von Wohnbaudarlehen sowie Kredite an Klein- und Mittelbetriebe in ähnlich einfacher und rascher Form.

„Eine Bank muss so einfach zu bedienen sein wie ein Kaffeeautomat“, ist das Motto Raningers. „Oben drei Knöpfe mit den Produkten, die zur Auswahl stehen. Dahinter ein effizienter Abwicklungsprozess und unten kommt das fertige Produkt heraus“, erklärt der Anadi Bank-Chef.

Für Sparer hat die Bank in erster Linie Online-Angebote parat. „Wir sind zu 100 Prozent durch Spareinlagen finanziert. Diese sammeln wir nicht nur in Österreich ein, sondern auch in Deutschland“, betont Raninger. Mit Zinsen für täglich fällige Einlagen von bis zu 0,44 Prozent sticht das Institut den Großteil der Konkurrenz aus.

Mit der Strategie, sich auf einfache Produkte und Schnelligkeit zu konzentrieren, ist die Anadi Bank bisher gut gefahren. Im Vorjahr konnte das Kreditvolumen nahezu verdoppelt werden.

Die Hypo-Österreich Nachfolge-Bank

Ende 2013 hat die indische Anadi Financial Holding die Österreich-Geschäfte der Hypo Alpe Adria Bank übernommen. Alle Lasten von damals sind inzwischen bereinigt. 2018 verdiente die Bank 6,7 Millionen Euro. Die Bilanzsumme belief sich auf 3,1 Milliarden Euro.

Christoph Raninger (47) hat nach dem Studium bei der Bank Austria begonnen. 2007 kam er in den Vorstand der Investmentbank der Bank Austria, 2010 in den Vorstand der Bawag/PSK, später in die Chefetage der ÖVAG. Seit Juli 2015 leitet er die Anadi Bank.