AMS muss im nächsten Jahr sparen

Arbeitsminister Kocher hat dem AMS Ende Juni für die langfristige Arbeit neue "arbeitsmarktpolitische Zielvorgaben" gegeben. In dem 30-seitigen Dokument wünscht sich Kocher unter anderem eine Forcierung der Vermittlung, mehr Beschäftigungsanreize und einen Fokus auf "grüne Transformation". Zuletzt hatte die damalige Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) im Jahr 2019 dem AMS "arbeitsmarktpolitische Zielvorgaben" gegeben.

Die neuen Zielvorgaben von Minister Kocher seien "sehr gut formuliert", so Draxl. "Mir haben sie sehr gut gefallen." Außerdem hat Kocher in einem dreiseitigen Erlass zum Thema geringfügig beschäftigte Arbeitslose das Arbeitsmarktservice aufgefordert, in diesem Bereich österreichweit schärfer zu kontrollieren. Wer Arbeitslosengeld bezieht, kann gleichzeitig einer geringfügigen Beschäftigung (bis maximal 500,90 Euro) nachgehen.