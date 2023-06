Situation beim AMS eskalierte: Schüsse und Verletzte

Was genau um 11.45 Uhr im AMS in Lienz in Osttirol passiert ist, ist noch unklar.

Fest steht: Zwei Männer befinden sich im Krankenhaus Lienz. Die Zweigstelle des AMS ist die geschlossen. Der Schock bei den Mitarbeitern sitzt tief.

Ein Verdächtiger soll wohl mit einem Messer die Leiterin des AMS bedroht haben. Als die Polizei alarmiert wurde und einschritt, eskalierte die Situation.

Polizist am Oberarm, Angreifer am Körper verletzt

Der Angreifer ging mit dem Messer wohl auf einen Polizisten los und verletzte diesen am Oberarm. Der Beamte feuerte darauf zumindest einen Schuss aber, der den Mann traf. Beide sind nicht in Lebensgefahr.

Sonst wurde von den AMS-Mitarbeitern niemand verletzt, wie Evelyne Thum, Sprecherin des AMS Tirol gegenüber dem KURIER bestätigte. "Die Geschäftsstelle in Lienz ist eine recht kleine mit 25 Mitarbeitern. Wobei fast alle am Dienstag anwesend waren. Sie sind geschockt, aber die Krisenintervention ist angelaufen."

Das AMS verfügt über ein eigenes Prozedere, was bei solchen Vorfällen zu tun ist. Über Details gibt man keine Auskunft. Die AMS-Stelle ist vorerst geschlossen und wird es wohl auch morgen bleiben.

Attacke erst im Februar in Salzburg

Der Angriff ist leider nicht der erste auf eine Stelle des AMS. Erst im Februar war im AMS Salzburg ein Mann mit einem Messer auf mehrere AMS-Mitarbeiter losgegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine Polizisten von dem 33-jährigen Afghanen schwer verletzt.

In Salzburg kündigte man daraufhin an, seine Sicherheitsrichtlinien zu überprüfen.

Übergriffe in Ballungsräumen

Zu Übergriffen kommt es normalerweise in größeren AMS-Stellen, dies belegen auch interne Erhebungen. Eine Erklärung dafür: Die Anonymität der Großstadt. Warum die knapp 12.000-Einwohner-Stadt Lienz zum Ziel wurde, wird sich zeigen.

