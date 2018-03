AMS muss auch bei sich selbst sparen

Noch heuer sollen 14 Mio. Euro bei den IT-Ausgaben (konkret Software-Entwicklung) gespart werden, im kommenden Jahr auch beim Personal. Laut AMS-Sprecherin Beate Sprenger sollen zunächst frei werdende Stellen nicht nachbesetzt werden, konkrete Entscheidungen über die Personalfrage müssten aber erst noch getroffen werden. Das AMS beschäftigt österreichweit rund 5900 Mitarbeiter. Der Personalstand wurde in den vergangenen Jahren steigender Arbeitslosigkeit und Flüchtlings-Integration sukzessive aufgebaut.

Keine Entscheidung traf der Verwaltungsrat bezüglich Beendigung der IT-Partnerschaft mit IBM. Wie berichtet soll der Vertrag wegen schwerer Mängel heuer gekündigt werden und das Bundesrechenzentrum (BRZ) die Aufgaben übernehmen. Eine diesbezügliche Machbarkeitsstudie liegt bereits vor. Rechtlich geklärt werden muss noch, ob der Vertrag neu ausgeschrieben werden muss.

Kein Thema im Verwaltungsrat waren die jüngst aufgeflammten Personaldebatten um das erst im Vorjahr verlängerte AMS-Vorstandsduo Herbert Buchinger und Johannes Kopf. Er habe seitens der Regierung auch nichts vernommen, was in diese Richtung gehen könnte, sagte Buchinger im Interview mit Schau-TV. Angesichts der gerade erst erfolgten Verlängerung fühle er sich "halbwegs sicher" in seiner Funktion. Was die Kritik an der Effizienz des AMS bezüglich einer besseren Job-Integration von Flüchtlingen anbelangt, meinte Buchinger: "Das AMS ist Teil der Lösung, nicht Teil des Problems". Der neunköpfige AMS-Verwaltungsrat besteht aus jeweils drei Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sowie der Regierung (Sozial- und Finanzministerium).