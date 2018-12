AMS-Budget: Wien prophezeit negative Folgen für Arbeitslose

Wien befürchtet negative Folgen durch das jüngst beschlossene Budget des Arbeitsmarktservices, das 2019 1,25 Mrd. statt heuer 1,4 Mrd. Euro vorsieht. Durch den angekündigten Personalabbau werde sich der Betreuungsschlüssel verschlechtern. Damit werden vor allem Langzeitarbeitslose und ältere Menschen noch schwerer einen Job finden, prophezeit man im Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker ( SPÖ).

Als Basis für die düstere Prophezeiung dient eine Wifo-Studie, die das AMS schon vor geraumer Zeit in Auftrag gegeben hat. Ziel dabei war es herauszufinden, ob bzw. welchen Einfluss der Betreuungsschlüssel - also das Verhältnis zwischen AMS-Kunden und Betreuer - auf die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit hat.