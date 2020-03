AMS am Limit: Personal überlastet, externe Partner helfen aus

Die Arbeiterkammer fordert ob der Ausnahmesituation dringend eine Aufstockung des AMS-Personals um zumindest 500 Planposten. „Das AMS ist derzeit die zentrale Drehscheibe zur Aufrechterhaltung des heimischen Wirtschaftssystems, ein Zusammenbruch wäre fatal“, warnt AK-Wien-Direktor Christoph Klein.

Ferner müsse der im Budgetplan 2020 noch vorgesehene Abbau von 200 der aktuell rund 6.000 AMS-Stellen in ganz Österreich unverzüglich zurückgenommen werden. „Das AMS wird auch nach der Coronakrise alle Hände voll zu tun haben“, verweist Klein auf die steigende Arbeitslosigkeit.

Das AMS ruft alle Betroffenen auf, sich in erster Linie per eAMS-Konto oder per eMail an die jeweilige Regionalgeschäftsstelle zu wenden. Ein Besuch in einer AMS-Geschäftsstelle ist derzeit nur in Ausnahmefällen möglich, wenn unbedingt Hilfe benötigt wird.