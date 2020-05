AMS als "Reparaturmedizin für das Schulsystem"

ÖGB-Chef Erich Foglar gab zu bedenken, dass auch die Zuwanderung zu Verwerfungen am Arbeitsmarkt führe und "Integrationshausaufgaben" noch nicht gemacht wurden. "Es macht doch keinen Sinn, wenn ein ungarischer Lehrer für 1400 Euro in der heimischen Gastronomie arbeitet und bei uns die Leute arbeitslos sind." Mehr Mobilität von Arbeitslosen wünscht sich hingegen Industriellen-Boss Georg Kapsch. Es könne nicht sein, dass in Westösterreich Stellen offen blieben, während es in Ost-Österreich zu wenig Jobs gebe. Spontane Replik von Hundstorfer: "Versuchen Sie einmal, einen älteren Burgenländer nach Vorarlberg zu bringen. Das funktioniert nicht. Wir sind halt nicht in Amerika."

Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl kritisierte, dass Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt immer seltener zusammenpassen. "Die theoretischen Weiterbildungen im AMS sollten mehr als bisher durch praktische Ausbildungsteile in den Betrieben ersetzt und damit aufgewertet werden", so Leitl.