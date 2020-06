Amis bauen in Österreich aus

Es geht wieder aufwärts. Die Krise scheint endlich überwunden zu sein." Das ist die Schlussfolgerung, die Friedrich Rödler, Vize-Präsident der US-Handelskammer in Österreich und Aufsichtsratschef der Erste Group, aus der jüngsten Konjunkturumfrage bei Chefs von US-Firmen in Österreich zieht.

Fast drei Viertel der Befragten schätzen die wirtschaftliche Lage derzeit optimistisch und damit wesentlich besser als noch vor einem halben Jahr ein. Das Business-Barometer, das die US-Handelskammer in Österreich seit 2011 halbjährlich erhebt, zeigt zudem bei Investitionen und Beschäftigung einen deutlich positiven Trend.

Ein Viertel der befragten Top-Manager gibt an, dass sie in den nächsten sechs Monaten in Österreich investieren wollen. Und ebenfalls rund ein Viertel will zusätzliche Mitarbeiter aufnehmen.

Die Gründe für diese deutliche Wende ins Positive ist nach Einschätzung Rödlers allerdings nicht hausgemacht. Vielmehr dürften die Beruhigung der internationalen Finanzmärkte, die außerordentlich tiefen Zinsen und die konjunkturelle Erholung einer Reihe von Ländern Ost- und Mitteleuropas den Ausschlag für die neue Zuversicht der Manager geben. "Und nicht zuletzt strahlt die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung der Mutter-Unternehmen in den USA positiv auf die Töchter aus", glaubt Rödler.