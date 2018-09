Amazon erreichte Börsenwert von über einer Billion Dollar

Der Online-Händler Amazon hat am Dienstag erstmals einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreicht - nur wenige Wochen nach dem Internetkonzern Apple. An der Börse in New York kletterte der Kurs der Amazon-Aktie auf über 2050 Dollar (1.771 Euro) pro Stück - damit war das Unternehmen eine Billion Dollar wert. Apple hatte die symbolische Marke erst Anfang August übersprungen.

Der Vergleich zwischen Apple und Amazon funktioniert nach Meinung von Technologie-Experte Rob Enderle allerdings nicht. Schließlich sei Apple mit dem iPhone ein Unternehmen mit praktisch nur einem Produkt, während Amazon "alles nur das nicht" sei.

Vom Buchhändler zum TV-Konkurrenten

Amazon wurde 1994 als kleiner Online-Versand für Bücher gegründet. Heute ist das Unternehmen ein weltumspannender Konzern, der alle möglichen Produkte versendet. Amazon hat zudem eigene Elektronikgeräte wie den E-Book-Reader Kindle entwickelt und produziert Serien für seinen Streamingdienst. Eine große Einnahmequelle ist auch der Dienst zur Speicherung von Daten in der Cloud. 2017 kaufte Amazon die US-Biosupermarktkette Whole Foods.