Die Wirtschaftsminister von Österreich und Deutschland haben am Dienstag die Bedeutung der engen wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder hervorgestrichen. Gleichzeitig betonten Margarete Schramböck (ÖVP) und ihr deutscher Amtskollege Peter Altmaier (CDU), wie wichtig es für Europa sei, bei Zukunftstechnologien nicht gegenüber den USA und China ins Hintertreffen zu geraten.

So sei es sowohl bei Halbleitern, Batterietechnologie aber auch im Pharmabereich wichtig, diese Sektoren und auch deren Produktion in Europa zu halten oder zurückzuholen. Als konkrete Beispiele nannte Altmaier das Cloudcomputing-Projekt Gaia-X, bei dem auch ein Hub in Österreich entstehen soll sowie die mRNA-Technologie, die derzeit bei den Corona-Impfstoffen große Erfolge feiert.

Die beiden Minister sprachen bei einer virtuellen Feier zum 100-jährigen Bestehen der Deutschen Handelskammer (DHK) in Österreich. Schramböck "überreichte" der DHK symbolisch eine Sachertorte.