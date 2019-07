Almdudler trennt sich von Coca-Cola und hat schon einen neuen Partner

Seit Jahrzehnten hat der Wiener Kracherl-Macher Almdudler mit dem US-Getränkeriesen Coca-Cola eine Partnerschaft in der Gastronomie gehabt. Damit ist jetzt Schluss. „Die Interessen haben sich auseinanderentwickelt“, sagt Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling.

In den vergangenen fünf Jahren war der US-Getränkeriese exklusiver Almdudler-Lizenznehmer für die Gastronomie. Sprich, Coca-Cola hat Almdudler in Lizenz für die Gastronomie abgefüllt und an diese verkauft. Damit war Coca-Cola „das Nadelöhr“ zu den Restaurants und Lokalen, sagt Schilling.