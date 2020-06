Alle Euroländer sind im Fadenkreuz

Italien benötigt keine Euro-Hilfe." Ministerpräsident Mario Monti stellte am Mittwoch erneut klar, dass sein Land nicht unter den Rettungsschirm muss. Die Anleger sehen dies anders – die Renditen der Staatsanleihen kletterten auf Rekordhöhen. Und nicht nur die des Mittelmeerlandes, sondern de facto müssen Staatsanleihen aller Euroländer Zinsanstiege hinnehmen. Also auch die bisher sicheren Häfen Deutschland und Österreich.

Deutschland konnte zwar am Mittwoch – so wie Österreich einen Tag zuvor – problemlos neue Anleihen an den Mann bringen. Die Nachfrage nach den Papieren mit zehnjähriger Laufzeit war fast eineinhalb Mal so groß wie das Angebot. Jedoch musste den Käufern eine um 0,05 Prozent höhere Rendite als noch im Mai gezahlt werden. Nicht viel, aber Beobachter sprechen von einer Trendumkehr – hin zu teureren Staatsschulden auch für gute Schuldner.

So hat sich der weltgrößte Anleihen­investor Pimco großteils von deutschen Bundesanleihen getrennt. " Deutschland verliert durch die zunehmenden Risiken an Qualität", heißt es.

Investoren fürchten, dass die EU-Nettozahler künftig noch mehr zur Kasse gebeten werden. Denn Spanien fällt als Garantiegeber für den Rettungsfonds aus, sobald ihn das Land selbst in Anspruch nimmt.

Spaniens Kreditwürdigkeit wurde am Mittwochabend übrigens um drei Stufen von der Note A3 auf die Note Baa3 gesenkt.

Auch die Rufe nach einer Banken- und Fiskalunion würden Deutschland, aber auch Österreich verstärkt belasten.

EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso versuchte am Mittwoch, Druckaufzubauen und sprach von einem "entscheidenden Augenblick."

Schon sehen die Analysten von Société Générale die sicheren Häfen nicht mehr als so sicher und raten, in britische oder amerikanische Anleihen zu wechseln.