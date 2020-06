Mieter im geförderten Wohnbau sollen Einkommen offenlegen

Wohnbauförderung gibt es allerdings nicht nur für Mietwohnungen. In Wien werden auch Eigenheime, Eigentumswohnungen, Kleingartenwohnhäuser und Dachgeschoßausbauten mit Wohnbauförderung bedacht. Die Einkommensgrenze für eine Einzelperson ist in Wien mit einem Jahresnettoeinkommen von 50.260 Euro sogar um mehr als 6000 Euro höher als für geförderte Mietwohnungen.

In allen ländlichen Regionen wird der Großteil der Wohnbauförderung für Eigenheime und nicht für Mietwohnungen verwendet. Wie mit Wohnungseigentümern umgegangen werden soll, wenn die jeweiligen Einkommensgrenzen überschritten werden, ist unklar.

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass der Anteil der Ausgaben fürs Wohnen, gemessen an den gesamten Haushaltsausgaben, 22,5 Prozent beträgt. Österreich liegt damit unter dem EU-Schnitt von 24 Prozent. In Dänemark sind es fast 30 Prozent. Der Grund für den im EU-Vergleich niedrigen Wert in Österreich ist der hohe Anteil an geförderten Wohnungen. 60 Prozent aller Mietwohnungen fallen in diese Kategorie.

Allerdings sind die 22,5 Prozent Wohnungskosten für Österreich lediglich ein Durchschnittswert. Laut Studie liegen die Haushalte von Single-Senioren unter dem Schnitt. Vor allem bei den niedrigen Einkommensbeziehern und Alleinerziehern ist der Prozentsatz hingegen deutlich höher.