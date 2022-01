Aktienmärkte erholen sich vor US-Zinsentscheidung

Zu Wochenbeginn stürzten die Aktienkurse weltweit in die Tiefe. Neben dem Ukrainekonflikt sorgte auch die am Mittwoch anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed für massive Verunsicherung unter Börsianern. Denn es hatten sich die Zeichen vermehrt, dass die Währungshüter möglicherweise stärker an der Zinsschraube drehen könnten als ursprünglich vermutet und in den Kursen eingepreist war.

Steigende Zinsen sind jedoch schlecht für Unternehmen, da sie sich teurer refinanzieren müssen, vor allem jene aus Wachstumsbranchen. Wenig verwunderlich, dass vor allem Technologie-Aktien gnadenlos abstürzten.

Wertpapierkäufe

Außerdem muss die Fed bald klären, wie sie ihre durch Wertpapierkäufe auf fast neun Billionen Dollar aufgeblähte Bilanz verkleinern will. „Diese Maßnahme dürfte ein großes Thema werden, denn sie entzieht dem Markt – wenn auch sicherlich nur in homöopathischen Mengen – einen Teil der bisher scheinbar unendlich zur Verfügung gestellten Liquidität“, sagte ein Analyst.

Schon vor der Entscheidung der Fed unter Chef Jerome Powell zeichnete sich jedoch Entspannung an den Börsen ab, die Kurse zogen deutlich an. Die Verluste von Montag und Dienstag waren vielerorts damit wieder wettgemacht, auch in Wien mit einem Plus von rund 2,1 Prozent.

Der erwartete striktere geldpolitische Kurs der US-Notenbank dürfte mit dem Rückschlag in diesem Monat abgearbeitet sein, sodass die Märkte wieder nach vorne schauen. „Wir gehen davon aus, dass die Fed am Kurs auf eine Zinserhöhung im März festhält und keine schneller als erwartete Straffung der Geldpolitik andeutet“, hieß es seitens der BayernLB. „Sofern Russland nicht kurzfristig in die Ukraine einmarschiert, sollten sich die Aktienmärkte daher stabilisieren.“