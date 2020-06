Vor Demo die Vitrinen räumen

Der Akademikerball wirft in der Wiener Innenstadt bereits seine Schatten voraus. Nachdem im vergangenen Jahr 30 Innenstadt-Geschäfte von randalierenden Demonstranten teils stark beschädigt wurden, reagiert die Wirtschaftskammer Wien (WK) heuer schon im Vorfeld.

"Wir haben ein Team von Handwerkern und Glasern zusammengestellt, die die ganze Nacht bereitstehen werden", erklärte WK-Wien-Präsident Walter Ruck. Sollte ein Unternehmer Hilfe brauchen, dann steht eine Notfall-Hotline zur Verfügung. Geht auch heuer wieder etwas zu Bruch, dann werden Securitys so lange das betroffene Geschäftslokal bewachen, bis die Handwerker alles wieder repariert haben. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kamen rund 100 Unternehmer am Mittwoch zu einem Frühstück, bei dem Polizeipräsident Gerhard Pürstl Sicherheitsfragen beantwortete. Als Tipps gab dieser den Geschäftsleuten mit, dass sie ihre Vitrinen in der Ballnacht lieber ausräumen und die Demonstranten nicht mit Aushängen provozieren sollten. Die Polizei rät außerdem zu Alarmanlagen und Videoüberwachung.

Für den Boykott einiger Wiener Taxler, die angekündigt haben, die Ballgäste nicht zur Hofburg zu chauffieren, hat WK-Wien-Präsident Ruck Verständnis. "Das ist für mich ein Teil der Meinungsfreiheit und das kann jeder handhaben, wie er möchte."