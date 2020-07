AK will Aus für befristete Mietverträge: Oft illegal zu viel verlangt

Bei den von der AK untersuchten Wohnungen mit im Schnitt 60 m2 Größe seien es pro Monat 185 Euro zu viel, inklusive die darauf fällige Umsatzsteuer. Pro Jahr würden die betroffenen Mieter im Schnitt 2.220 Euro zu viel zahlen - insgesamt komme man für Wien auf über 54 Mio. Euro, die Mieter zahlen, aber eigentlich gar nicht zahlen müssten.

Prüfung

Bei neuen, befristeten Altbaumietverträgen werde im Schnitt ein unrechtmäßiger Aufschlag von rund 50 Prozent verrechnet, bei unbefristeten von 18 Prozent. Anders ausgedrückt: Bei befristeten Neu-Mietverträgen seien die unerlaubten Aufschläge 2,8-mal so hoch wie bei unbefristeten, rechnete die AK am Freitag in einer Aussendung vor.