AK-Preisvergleich: 50 Prozent sparen bei Schulartikeln

Markenprodukt oder günstigere Alternative? Diese Frage stellt sich auch bei Schulartikeln. Geben Eltern der Sparvariante den Vorzug, bleiben bei der Erstausstattung für die Volksschule 62 Euro, bei jener für die Mittelschule 109 Euro mehr im Geldbörserl. Das hat die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich in einem Preisvergleich in elf Geschäften im Bundesland herausgefunden, wie sie am Dienstag in einer Presseaussendung berichtete.

Der Warenkorb für Erstklasslerinnen und Erstklassler kommt mit günstigen Produkten zum niedrigsten Preis auf 62,19 Euro, mit Markenartikeln versehen und beim teuersten Händler auf 124,58 Euro. Für die Mittelschule reicht die Preisspanne von 83,38 Euro bis 192,38 Euro. Aktionen und der Verzicht auf Markenprodukte helfen sparen, so die Arbeiterkammer. Die erhobenen Kosten würden jedenfalls bis Schulbeginn gelten.