Air Berlin: "Wir haben nur einen Schuss"

Der Münchner Stefan Pichler, der Anfang Februar den Österreich Wolfgang Prock-Schauer als Chef bei Air Berlin ablöste, ist ein Mann klarer Worte. „Wir haben nur einen Schuss. Das ist der letzte Exit“, ließ Pichler bei einem Abstecher nach Wien keinen Zweifel an der kritischen Lage der schwer angeschlagenen Airline-Gruppe. Die arabischen Partner „haben sehr viel Geld investiert und keine Fortschritte gesehen“.

800 Millionen Euro hat Etihad bereits an Darlehen in Air Berlin gesteckt und die Airline in den vergangenen Jahren vor dem Grounding bewahrt. Die Abu Dhabis sind allerdings nicht mehr bereit, noch mehr Kapital zu vernichten. 2015 wird Air Berlin „immer noch Geld verlieren“, aber das Ergebnis um 300 Millionen Euro verbessern. Gelingt das, könnte Air Berlin 2016 operativ schwarze Zahlen schaffen. Im Vorjahr flog Air Berlin mit 377 Millionen Euro den bisher höchsten Verlust seit Bestehen ein, das Eigenkapital ist negativ.