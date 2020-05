Ai Weiwei: Ein aufsässiger Kunststar

Diese beinharte Online-Systemkritik ist mittlerweile auch als Buch auf Deutsch erschienen ("Macht euch keine Illusionen über mich", Verlag Galiani, Berlin), eine beklemmende, mutige Textsammlung über die chinesische Alltagsrealität. "Ihr löscht dauernd meine Beiträge, also stelle ich sie einfach erneut ins Netz", schrieb der 1957 geborene Ai etwa 2009 in seinem Blog. "Worte kann man löschen, aber die Fakten bleiben bestehen." Wenige Wochen später: "Ich werde nicht kooperieren. Wenn ihr unbedingt kommen müsst, bringt eure Folterwerkzeuge mit."



Die Blogposts sind nun gelöscht. Nicht löschen aber kann man seine Kunst. Und in Österreich sind ab Samstag gleich zwei Ausstellungen des Künstlers zu sehen.

Österreich Im Kunsthaus Bregenz zeigt die schon seit Sommerbeginn laufende Schau "Art/Architecture" noch bis 16. Oktober Ais sozialkritische Anliegen in der Architektur: Als Ai etwa kritisierte, dass schlechte Bausubstanz und Korruption für den Erdbeben-Tod zahlreicher Kinder verantwortlich waren, wurde er tätlich angegriffen, sein Studio zerstört.



Und im Kunsthaus Graz wird morgen die Ausstellung "Interlacing" eröffnet. Dort steht der Kommunikator Ai im Zentrum, gezeigt werden Fotos und Videos des Künstlers. Das Fotomuseum Winterthur hat sie in enger Kooperation mit Ai und seinem Assistenten erstellt.

Dokumentiert werden die einschneidenden Verwandlungen im aufstrebenden China: Der architektonische Kahlschlag im Zentrum Pekings etwa, und die großen gesellschaftlichen Umwälzungen, angetrieben vom unbeirrt hochtourig laufenden Wirtschaftsmotor.