Agrana in Pischelsdorf: Mehr Weizenstärke für Pakete

Im Vorjahr hat der Konzern mehr als 100 Millionen Euro in die Erweiterung der Fabrik gesteckt, die Produktionsmenge beläuft sich damit auf 3.300 Tonnen am Tag. „Damit steigen wir in die Top-Liga in Europa auf“, sagt Marihart. Die Gesamtverarbeitungskapazität von derzeit etwa 800.000 Tonnen Getreide im Jahr steigt auf 1,2 Millionen Tonnen. Zum Vergleich: Die gesamte österreichische Getreideproduktion (inklusive Mais) liegt bei 5,1 Millionen Tonnen.