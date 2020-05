Ärger über Profitgier und Ruf nach strengeren Strafen

Reiter haben bei der Namenswahl für ihr Pferd mitunter einen interessanten Geschmack. In Deutschland hören vier Pferde offiziell auf „Lasagne“, so die Daten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Das erste „Lasagne-Pferd“ kam 1977 auf die Welt und ist mittlerweile wohl eine Karteileiche. Sportpferd Fury in the Slaughterhouse (Fury im Schlachthof), geboren 2000, dürfte dagegen noch leben.