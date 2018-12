Ärger über Billigflieger und Freude über Luxus-Schiffe

Was Schleuderpreise angeht, sind Reiseveranstalter auch nicht fad. Städtetrips mit vier Übernachtungen um 300 Euro sind auch keine Ausnahme ...

Das ist aber nicht unser Geschäft. Wir machen vor allem saisonale Pauschalreisen und weniger Städtetrips. Was mich bei den Airlines so stört ist, dass gedumpt wird, bis alle Konkurrenten ausgeschalten sind, sprich die Fluglinie allein auf einer Strecke ist. Dann gehen die Preise ganz schnell nach oben. Das sieht man immer wieder.

Wie viele Passagiere musste Rewe Touristik 2018 wegen der Turbulenzen am Flughimmel umbuchen?

Es waren mehr als 10.000. Ich werde jetzt keine Details verraten, aber für das Ergebnis bedeutet das nichts Gutes.

Reiseveranstalter betonen an dieser Stelle gern, dass die Kunden wenigstens gesehen haben, dass es sich auszahlt beim Veranstalter zu buchen ...

... weil der sich im Fall des Falles um alles kümmert. Ja, das mag so sein. Aber der Kostenfaktor war halt auch nicht budgetiert.

Sie sind seit 1998 Chef der Rewe Touristik Austria. Ist das Geschäft noch dasselbe?

1998 war ich die Persona non grata in der Branche, weil ich mit ITS Billa Reisen mit dem Direktvertrieb begonnen habe. Die Reisebüros haben das als Affront gesehen und Angst gehabt, dass wir ihnen das Geschäft abgraben. Sie haben auf die AUA so einen Druck ausgeübt, dass wir bei der Airline keine Kapazitäten für unser Pauschalreisen bekommen haben.

Wer ist eingesprungen?

Transavia, eine Tochter der KLM, die bei uns aber keiner gekannt hat. Alle haben gedacht, dass ist ein Fluglinie aus Transsilvanien. Anfangs war das Vertrauen nicht sehr groß (lacht). Jedenfalls ist es heute ganz normal, dass jeder Veranstalter auch seine eigenen Vertriebswege hat – ob Reisebüro oder Homepage. Und Flüge werden meist auch direkt bei der Fluglinie gebucht – das hat vor 20 Jahren so gut wie niemand gemacht.

Jetzt ist die klassische Zeit für Skiurlaube. Werden diese noch so häufig gebucht wie vor 20 Jahren?

Der klassische einwöchige Skiurlaub definitiv nicht. Wir haben ja gemeinsam mit Hermann Maier und Rainer Schönfelder die Cooee-Alpin-Hotels gegründet, um Familien ein günstiges Quartier anbieten zu können. Die Hotels sind dann freilich auch nicht in den teuersten Skigebieten. Aber man kann es drehen und wenden wie man will: Eine Woche Skifahren kostet letztlich so viel wie eine Fernreise.