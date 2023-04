Änderungen des Kreditvertrags kosten bis zu 300 Euro

Wer Zahlungsprobleme mit dem Kredit hat oder den Ratenplan ändern will, muss mit hohen Spesen bei der Bank rechnen, wie die Arbeiterkammer (AK) im aktuellen Bankenmonitor erhoben hat. Bei einer Ratenplanänderung würden bei manchen Banken Spesen von 300 Euro anfallen, bei einer Kreditstundung, also einer Aufschiebung der Zahlung, seien es bis zu 250 Euro, hieß es in einer Aussendung der AK am Donnerstag.