Adidas, Nike & Puma: Auf Sport-Riesen kommen harte Zeiten zu

Die weltgrößten Sportartikelfirmen Nike , Adidas und Puma lassen dort mehr als 90 Prozent ihrer Schuhe und Sportkleidung fertigen und können kurzfristig auch kaum ausweichen. Eine nennenswerte Produktion gibt es weder in den USA noch in Europa .

Die Aktien der ganzen Branche wurden massiv gedrückt

Die US-Zölle könnten die Margen in der ganzen Branche um mehr als 10 Prozentpunkte drücken, sagte Metzler-Analyst Felix Dennl am Donnerstag, einen Tag nach dem von US-Präsident Donald Trump verkündeten drastischen Zollpaket. Die Verbraucher in den USA dürften zudem weniger für Textilien ausgeben. "Die Sportartikelhersteller werden wohl mit Preiserhöhungen in den USA reagieren", sagte Dennl. Das dürfte wiederum die Nachfrage dämpfen. Nach Berechnungen der Analysten von UBS müssten die Preise allein wegen der Zölle gegen Vietnam um 10 bis 12 Prozent erhöht werden.

Das drückte die Aktien der ganzen Branche massiv: Adidas brachen um 10 Prozent auf 198,95 Euro ein und lagen erstmals seit fast einem Jahr wieder unter der 200-Euro-Marke. Mit der gebeutelten Puma-Aktie ging es 11 Prozent auf 20,28 Euro nach unten, den tiefsten Stand seit fast neun Jahren. Nike gaben in Frankfurt um 12,7 Prozent nach und lagen mit 52 Euro so tief wie seit Ende 2017 nicht mehr.