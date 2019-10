Achtung: FMA warnt vor unseriösen "Finanzdienstleistern"

Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat einmal mehr vor unseriösen Finanzdienstleistern gewarnt. So unter anderem am Dienstag vor einer Gesellschaft namens "Mt4-Trades Tradings" in London. Sie hat keine Konzession für Geschäfte in Österreich. En anderer Finanzdienstleister, vor dem die Aufseher vor kurzem gewarnt haben, will dies offenbar nicht hinnehmen.

Nach einer Investorenwarnung von Anfang Oktober vor einer "Cryptotrustconsulting Ltd." hat diese Gesellschaft ein Überprüfungsverfahren beantragt. Im Amtsblatt der Wiener Zeitung und auf ihrer Homepage hatte die FMA am 4. Oktober mitgeteilt, dass der "Cryptotrustconsulting Ltd", 20-22 Wenlock Road, London N1 7GU, Vereinigtes Königreich und der Postanschrift Clusiusweg 4 Top 5, 7540 Güssing/ Österreich keine Bankgeschäfte in Österreich erlaubt sind, namentlich keine Einlagen entgegengenommen werden dürfen.

Am Mittwoch veröffentlichte die FMA, dass Cryptrustoconsulting einen Antrag auf Überprüfung der Rechtmäßigkeit der behördlichen Veröffentlichung vom 4. Oktober gestellt hat. Die FMA wird das in einem bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren tun.

Cryptotrust Consulting zielt nach eigener Darstellung laut seiner Internetseite darauf ab, "privaten und institutionellen Investoren auf der Basis von Garantieverträgen Zugang zum lukrativen Markt der Krypto Assets zu gewähren und den Anlegern gerade in der aktuellen volatilen Zeit der Krypto-Währungen das absolute Maximum an Sicherheit zu bieten. Egal ob der Investor bereits Krypto-Währungen hat oder diese über uns erwerben möchte."